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Zeer grote brand in loods op Johan Huizingalaan in Amsterdam

01 okt , 1:59Landelijk
anp011026002 1
ANP
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AMSTERDAM (ANP) - Op de Johan Huizingalaan in het westen van Amsterdam is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat er een loods in brand. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is.
De woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat er geen personen in het gebouw aanwezig waren. Gebouwen in de omgeving van de loods worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is volgens de brandweer niet te redden. Hulpdiensten laten deze daarom gecontroleerd uitbranden.
Naast de plek waar de brand woedt, loopt een spoorlijn. Volgens de NS rijden er door de inzet van de brandweer geen treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol.
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