UTRECHT (ANP) - In Gelderland, Utrecht en Drenthe zijn dit jaar zeker 56 wolven geboren. Daarvan kwamen er 37 ter wereld in Gelderland, 13 in Drenthe en 6 in Utrecht, meldt BIJ12, dat namens de provincies de wolvenpopulatie monitort. De welpen zijn gezien op beelden van wildcamera's. Deskundigen bij het landelijk wolvenmeldpunt van BIJ12 hebben de beelden gecontroleerd.

BIJ12 houdt er rekening mee dat er dit voorjaar meer dan 56 wolvenwelpen zijn geboren, omdat nog niet uit alle veertien gebieden waar de roofdieren voorkomen informatie beschikbaar is. Vanwege nieuwe afspraken met het laboratorium waar de tests worden gedaan, zijn er deze zomer geen DNA-onderzoeken naar wolven uitgevoerd. Sinds september zijn die onderzoeken hervat. In 2025 werden minstens 52 welpen geboren.

Volgens BIJ12 is niet exact te zeggen hoeveel wolven er in Nederland zijn. "Wolven leggen grote afstanden af, laten niet altijd sporen achter en lopen Nederland in en uit. Om die reden geven wij geen schatting van het totale aantal wolven", aldus een woordvoerster. Vorig jaar kwamen zeker twintig wolven om door aanrijdingen, dit jaar staat de teller al op zeventien.

Leefgebieden

Gelderland heeft negen gebieden waar wolven leven. Het eerste wolvenpaar dat zich in 2019 in Nederland vestigde, is nog steeds samen te vinden in het noorden van de Veluwe. De wolvin was er als eerste (in 2018) en kreeg een jaar later welpen. Inmiddels is het vrouwtje minstens 9 jaar. "Dat is bijzonder, want wolven worden in het wild gemiddeld 6 jaar."

Naast de bekende leefgebieden in Utrecht, Gelderland, Drenthe en het grensgebied van Friesland en Drenthe zijn er gebieden waar zich wellicht wolven gaan vestigen. Zo zijn in Brabant sinds juni regelmatig twee wolven op de wildcamera gezien. Ook leeft er een wolvin in de Belgische Noorderkempen die sinds 2024 meerdere keren in Nederland is gezien, sinds augustus ook met een partner.

Noord-Nederland

Ook in Overijssel is sinds dit voorjaar diverse keren een wolvin waargenomen. In de regio rond het Lauwersmeer in Friesland en Groningen is eveneens een wolf vastgelegd op camera. Het is nog niet bekend of dat een mannetje of een vrouwtje is. In het oosten van Groningen worden sinds 2025 wolvensporen gevonden en zijn schapen gedood. DNA-onderzoek wees uit dat dit door een mannetjeswolf kwam.

BIJ12 spreekt van wolvenleefgebied als minimaal zes maanden aaneen met DNA kan worden aangetoond dat dezelfde wolf in een gebied vertoeft. In maart moet duidelijk worden of dat het geval is in de vijf gebieden waar nu al langere tijd wolven zijn waargenomen.