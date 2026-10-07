Koning Haakon en koningin Mette-Marit van Noorwegen krijgen fors meer salaris nu ze koning en koningin zijn geworden. In de voorgestelde staatsbegroting voor 2027 is er 30,8 miljoen kroon (zo'n 2,8 miljoen euro) voor uitgetrokken, melden Noorse media woensdag.

Haakon en Mette-Marit kregen als kroonprins en kroonprinses voor 2026 nog 1,2 miljoen euro, terwijl de in augustus overleden koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja een toelage van 1,5 miljoen kregen. Die bedragen lijken in het begrotingsvoorstel nu bij elkaar te zijn opgeteld, inclusief een lichte verhoging. Voor de nieuwe kroonprinses Ingrid Alexandra is namelijk geen toelage berekend, net als voor Sonja.

De Noorse regering is van plan om voor 2028 nieuwe toelages voor de werkende leden van het koningshuis vast te stellen.

In de begroting is er in totaal 26,9 miljoen euro voor het Noorse hof gereserveerd, ongeveer een miljoen meer dan voor 2026.