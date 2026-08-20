Zeker achttien mensen met oogschade na zonsverduistering

UTRECHT (ANP) - Na de gedeeltelijke zonsverduistering van 12 augustus zijn er zeker achttien patiënten geregistreerd met schade aan het netvlies door het kijken in de zon. Volgens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) gaat het om vijf kinderen en dertien volwassenen.

Het NOG heeft geen officieel onderzoek gedaan, maar in de week van 12 augustus zijn oogartsen uit heel Nederland gevraagd om het aantal patiënten met oogklachten door de zonsverduistering te noteren.

De meerderheid van de meldingen gaat "om het zien van vlekken" en is dus volgens het NOG van milde aard. "Een enkele oogarts meldt een ernstiger beeld. Of de getroffen patiënten volledig zullen herstellen, is nog niet te zeggen." Het NOG verwacht dat er over een jaar een beeld kan worden gegeven van het uiteindelijke herstel.

Het NOG meldt dat uitgebreide media-aandacht voor "veilig kijken naar de zonsverduistering" mogelijk voor bewustwording heeft gezorgd.