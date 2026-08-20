Nederlandse brandweer helpt komende dagen bij natuurbrand België

DEN HAAG (ANP) - Twaalf Nederlandse brandweerlieden uit Twente en IJsselland helpen zeker tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen. Het gaat om elf leden van een zogenoemde handcrew en een coördinator. Of het team ook na zondag nog ingezet wordt, is nog onduidelijk, laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Een handcrew is een speciaal brandweerteam dat te voet een gebied ingaat en daar werkt met handgereedschappen als waterzakken, een motorkettingzaag en een bladblazer. Zo'n team kan volgens de brandweer juist plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen en helpt bij het nablussen en het aanpakken van brandhaarden.

Volgens de woordvoerder zit de uitdaging bij de Belgische natuurbrand op het moment niet alleen in open vlammen, maar juist ook in moeilijk bereikbare brandranden en vuur dat in de bodem kan blijven zitten. "Dat sluit aan bij de kracht van een handcrew."