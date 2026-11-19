DEN HAAG (ANP) - Forum voor Democratie heeft zes leden geroyeerd die te zien waren in de Zembla-uitzending over Nederlandse vechttoernooien van neonazistische vechtclubs. Ralf Dekker, plaatsvervangend fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer, deelt op X een bericht waarin RTL de royementen meldt.

Eerder werd al bekend dat FVD twee leden royeerde, onder wie de Bossche fractievoorzitter Ramon van Asch. Nadat FVD de beelden van Zembla heeft bestudeerd, zijn er nog vier anderen uit de partij gezet.

Tegen RTL zegt Dekker over de neonazi-bijeenkomsten: "Het vertegenwoordigt iets waar wij absoluut geen deel van willen uitmaken." Hij roept leden die neonazi-gedachtegoed aanhangen op hun lidmaatschap op te zeggen.

Eerder zei de FVD-prominent nog tegen de NOS dat "iedereen moet gaan waar hij wil" en dat het goed is "om je in de breedte te oriënteren". Dekker schrijft op X dat hij de Zembla-beelden toen nog niet had gezien, en de NOS bevestigt dat.