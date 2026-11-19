Google heeft het verzoek van de Britse autoriteiten om een video op het youtubekanaal van Russell Brand te verwijderen afgewezen. Dat meldt de BBC op basis van bronnen binnen de Britse overheid. Het Britse ministerie van Justitie deed het verzoek, omdat de video kwetsend zou zijn voor de slachtoffers van de veroordeelde komiek.

Eerder liet Google, het bedrijf achter YouTube, weten dat de video wordt onderzocht. "We hebben het kanaal van Russell Brand in september 2023 uit het YouTube Partner Program gezet. Het kanaal kan sindsdien geen geld meer verdienen op YouTube", aldus Google.

Volgens de BBC heeft Google het verzoek afgewezen, omdat de video de regels van het platform niet zou hebben overtreden.

In de video las de vrouw van Brand een verklaring voor van de komiek, die begin november veroordeeld werd tot een celstraf van ruim tien jaar voor aanranding en verkrachting. Brand herhaalde in de verklaring dat hij onschuldig zou zijn.