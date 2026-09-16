Zeven XR-demonstranten vervolgd na Prinsjesdag

DEN HAAG (ANP) - Zeven XR-demonstranten die na actievoeren op Prinsjesdag werden aangehouden, worden vervolgd. Dat laat een politiewoordvoerder woensdag weten. Drie van hen werden dinsdag vastgehouden en zijn om 17.00 uur vrijgelaten.

Zes demonstranten van Extinction Rebellion (XR) werden aangehouden vanwege het bekladden van het wegdek, nadat zij rode verf op de route van de koninklijke stoet hadden gegooid. De zevende XR-demonstrant wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Deze persoon zou met een spuitbus met verf een hoge toon hebben veroorzaakt waar de politiepaarden last van hadden.

Verder heeft de politie drie mensen aangehouden voor het bekladden van de Tweede Kamer en elf personen vanwege een onaangekondigde demonstratie. Zij worden niet vervolgd.