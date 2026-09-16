Viola Davis krijgt prijs bij San Diego Film Festival

Viola Davis is de winnaar van de zogeheten Gregory Peck Award for Cinematic Excellence op het filmfestival in San Diego. De organisatie van het festival bevestigt aan Amerikaanse media dat de 61-jarige actrice de prijs wint vanwege haar werk als artiest, activist, producent, filantroop en auteur. De prijs wordt uitgereikt tijdens de openingsavond van het festival op 13 oktober.

De Gregory Peck Award for Cinematic Excellence is bedoeld voor mensen die een langdurige bijdrage leveren aan de filmwereld. De prijs is vernoemd naar acteur Gregory Peck en wordt uitgereikt door zijn dochter, Cecilia Peck.

Davis, onder andere bekend van de serie How to Get Away with Murder, wordt geprezen als "een van de meest uitzonderlijke artiesten van onze tijd" door Tonya Mantooth, de baas van het filmfestival in San Diego. Volgens Mantooth draagt Davis zowel voor als achter de schermen bij aan de filmwereld. De 61-jarige actrice heeft samen met haar man een productiebedrijf en staat bekend als activist voor mensenrechten en vrouwen van kleur.