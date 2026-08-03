HOUTEN (ANP) - In het zuidoosten van het land is de temperatuur maandag opgelopen tot boven de 35 graden. Daarmee wordt volgens Weeronline het record uit 2020 geëvenaard, toen het ook regionaal zeven dagen extreem heet was.

Er is sprake van een regionale zeer warme dag als de temperatuur ergens in het land boven de 35 graden uitkomt. Dat gebeurde maandag in Limburg op drie plekken. In Maastricht liep het kwik op tot 35,5 graden, in Ell 35,2 graden en in Horst 35,1 graden.

Eerder dit jaar was het ook extreem heet op 19 juni, 24 juni, 25 juni, 26 juni, 27 juni en 29 juli. Op 26 juni werd met 39,4 graden in het Limburgse Ell de hoogste temperatuur van het jaar gemeten. Vorig jaar werd het regionaal twee keer zeer heet.

Temperatuurrecord

Het temperatuurrecord van 3 augustus over alle stations in het land staat op 36,6 graden en stamt uit 1986.

"Tegenwoordig komen zeer hete dagen door de opwarming van het klimaat veel en veel vaker voor", licht het weerbureau toe. "Alleen al in deze eeuw kwam het in zestien verschillende jaren tot een zeer hete dag." In de afgelopen tien jaar kwam het alleen in 2021, 2023 en 2024 niet tot een regionale zeer hete dag.