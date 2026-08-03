De nieuwe film Spider-Man: Brand New Day heeft in de Verenigde Staten toch het record van het beste openingsweekend ooit gebroken. Sinds 2019 stond dat op naam van Avengers: Endgame, dat na het eerste weekend na de première iets meer dan 357 miljoen dollar opbracht. Aanvankelijk werd verwacht dat Spider-Man 355 miljoen dollar zou opbrengen op de Noord-Amerikaanse markt, maar dat bedrag is maandagmiddag bijgesteld.

Volgens Amerikaanse vakmedia heeft Brand New Day in het openingsweekend uiteindelijk 360 miljoen dollar opgebracht in de VS, een kleine 3 miljoen meer dan Endgame destijds. De wereldwijde opbrengst van de film is bijgesteld naar 932 miljoen dollar, waarvan ruim 4,2 miljoen afkomstig is uit Nederland. Hier werd de superheldenfilm sinds de première afgelopen donderdag door bijna 315.000 mensen bezocht. Avengers: Endgame bracht na het openingsweekend in april 2019 wereldwijd ruim 1,2 miljard dollar op. Dat is voor Nederland nog altijd een record.

Topman Tom Rothman van filmstudio Sony Pictures laat in een verklaring weten dolblij te zijn met de prestatie. "Records zijn er om gebroken te worden, maar zolang we dit record in handen hebben, zullen we er enorm trots op zijn."