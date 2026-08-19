ZLTO overlegt voorlopig niet meer met provincie Noord-Brabant

DEN BOSCH (ANP) - Landbouworganisatie ZLTO overlegt voorlopig niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied. Het vertrouwen van ZLTO in de provincie heeft "een flinke knauw" gekregen nadat Noord-Brabant aankondigde dat het de vergunning van vijf pluimveebedrijven zou gaan intrekken.

"Een fatsoenlijke omgang met ondernemers en hun gezinnen is wel het minste wat we mogen verwachten. Dat is er nu niet. Integendeel: het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie", stelt de belangenorganisatie.

Eerder schortte het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) ook al alle overleggen met de provincie voor onbepaalde tijd op om het voornemen om de vijf vergunningen in te trekken. Er is "een principiële grens" bereikt, aldus tijdelijk BAJK-voorzitter Lotte van Heesbeen.