Politie Oost-Nederland grijpt in als trekkers op snelwegen rijden

NIJMEGEN (ANP) - De politie zal in Oost-Nederland in principe ingrijpen als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Hetzelfde geldt als andere demonstranten of activisten de snelweg gebruiken als demonstratielocatie, laat burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen weten in een gezamenlijke verklaring met de politie Oost-Nederland en het Openbaar Ministerie.

Het standpunt is meegedeeld aan de rest van de burgemeesters in de regio. Bruls zegt in zijn rol als regioburgemeester dat het niet uitlegbaar is "als we in verschillende situaties of regio's anders omgaan met regelgeving". Volgens hem horen voetgangers, tractoren en ander langzaam verkeer niet op de snelweg. "Dat is geen kwestie van interpretatie, maar de wet."

"We keuren het af dat snelwegen worden gebruikt voor demonstraties, omdat dit levensgevaarlijk is", laat politiechef Gert Veurink weten. "We zetten ons in om dat duidelijk te maken. Door in eerste instantie in goede verbinding te zijn met burgers, demonstranten en ons lokale gezag. Maar ook dat we optreden wanneer er strafbare feiten worden gepleegd."

"Strafrechtelijk handhaven"

Het OM geeft aan dat "strafrechtelijk handhaven" het uitgangspunt is als trekkers op de snelweg rijden en dat het demonstratierecht strafrechtelijke vervolging in beginsel niet in de weg staat. "In de lokale driehoek kan zo nodig nog worden afgestemd op welke wijze en op welk moment strafrechtelijke handhaving op een verantwoorde en efficiënte manier kan plaatsvinden", aldus het OM. In een lokale driehoek zit de politie, het OM en de burgemeester van de betreffende gemeente.

De regio Twente liet eerder deze week al weten dat trekkers niet op de snelweg mogen. Onder regio Oost-Nederland vallen gemeenten in Gelderland en Overijssel.

Vrijdag was in Den Bosch een groot boerenprotest. Achterin een file op de A59 die was veroorzaakt door trekkers gebeurde een ongeval met twee doden.