DELFT (ANP) - De dijken in het werkgebied van Delfland, tussen Den Haag en Rotterdam, hebben steeds meer te lijden onder de droogte. Inspecteurs van het hoogheemraadschap telden deze week ongeveer 180 scheuren. Tijdens de vorige inspectieronde waren dat er zo'n dertig.

Volgens een woordvoerster van het Zuid-Hollandse waterschap zijn achttien scheuren "kritiek", wat betekent dat Delfland die scherp in de gaten houdt. "Er zijn geen spoedreparaties nodig. Maar de keringen gaan de afgelopen weken wel zienderogen achteruit."

Waterschapsbestuurder Nieske Dijkshoorn benadrukt dat Delfland het nog beschikbare zoet water hard nodig heeft om de dijken te beschermen tegen uitdroging. "Als een dijk door droogte verzwakt, bijvoorbeeld door scheuren, verzakkingen en een droge bodem, kan de veiligheid van 1,25 miljoen inwoners van ons gebied in het geding komen. Dat willen wij koste wat kost voorkomen." Vooral veendijken kunnen bij langdurige droogte gaan lekken en zelfs verschuiven.

Gezuiverd rioolwater

Delfland heeft sinds woensdag een zogeheten onttrekkingsverbod, wat betekent dat er geen oppervlaktewater uit onder meer sloten gehaald mag worden. "Het beschikbare zoete water in onze regio wordt steeds schaarser", zegt Dijkshoorn. "We hebben dat water nu hard nodig om onze dijken en inwoners te beschermen."

Het hoogheemraadschap heeft de afgelopen dagen grote hoeveelheden zoet water opgeslagen in een natuurgebied en een polder, om te kunnen gebruiken als de situatie nog penibeler wordt. Delfland onderzoekt of het dan ook gezuiverd rioolwater (effluent) of brak (zouter) water kan inzetten. Glastuinders willen dat de sloten nu al worden aangevuld met effluent, dat wordt geloosd op de zee. Ze hebben aangeboden de benodigde extra zuivering te financieren. Delfland wil eerst onderzoeken of dit wel kan.