Justitie in Noorwegen wil dat het voorarrest van Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, opnieuw met vier weken wordt verlengd. Net als afgelopen maand zou hij dat thuis met een enkelband mogen uitzitten. Volgens de aanklager is het gevaar dat Høiby weer in de fout gaat "niet voldoende afgenomen", melden Noorse media.

De advocaat van Høiby is verrast door het verzoek van justitie. Petar Sekulic zei tegen persbureau NTB dat hij "tot voor kort duidelijke signalen" had gekregen dat Høiby vrijgelaten zou worden onder voorwaarde dat hij een contactverbod met elektronisch toezicht zou krijgen.

De rechter beslist maandag tijdens een zitting in Oslo over het lot van Høiby. Sekulic zegt dat hij om gehele vrijlating zal vragen.

Høiby mocht half juli na ruim vijf maanden de gevangenis verlaten. Zijn voorarrest werd toen ook met vier weken verlengd, maar tegelijkertijd besloot de rechter dat hij dat thuis onder elektronisch toezicht mocht uitzitten. De thuiskomst van Høiby viel samen met die van zijn moeder, die ruim een maand in het ziekenhuis lag na een longtransplantatie.

De zoon van Mette-Marit werd half juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Hij ging tegen de uitspraak in beroep.