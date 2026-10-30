Zorgen bij kabinet over grondrechten bij Europese internetregels

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet maakt zich zorgen over grondrechten en de privacy van ouders en kinderen bij de nieuwe Europese regels voor internetgebruik door kinderen. Staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Handel en Soevereiniteit) wil er in gesprek met Europese collega's voor zorgen dat de grondrechten en privacy worden gewaarborgd in de nieuwe regels.

Aerdts stelt dat ze over het algemeen tevreden is met de Kids Act van de Europese Commissie. Daarin staat onder meer dat sociale media voor kinderen geen verslavende algoritmes mogen bevatten, er meer ouderlijke controle moet komen en er een minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media moet komen.

"We willen kinderen beschermen, zonder hun grondrechten onnodig te beperken of te veel verantwoordelijkheid bij ouders neer te leggen", aldus de D66-staatssecretaris. De mogelijke schending van de privacy kan volgens Aerdts plaatsvinden bij de leeftijdscontrole om toegang te krijgen tot sociale media. Dat moet op een veilige manier gebeuren, stelt ze.

Grondrechten

Hoewel Aerdts zelf ook een voorstander is van een minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media, ziet ze daar ook een mogelijke inperking van grondrechten. "Het kan gevolgen hebben voor de vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie." Mochten sociale media veilig genoeg zijn voor kinderen, dan zou er geen minimumleeftijd moeten komen, volgens Aerdts.

In het voorstel van de Europese Commissie wordt veel verantwoordelijkheid bij de ouders gelegd voor zogenoemde mini-accounts van kinderen tussen de 13 en 15 jaar oud. Volgens Aerdts kan er zo ongelijkheid ontstaan, omdat niet alle ouders even goed in staat zijn om hun kinderen te controleren. Ook moeten digitale platformen niet onnodig gegevens van ouders en kinderen verzamelen, aldus de staatssecretaris.