Man rent op koning af tijdens bezoek aan Ursem

Een man is vrijdagmiddag op koning Willem-Alexander afgerend tijdens zijn bezoek aan het Noord-Hollandse dorp Ursem. Hij werd vervolgens gekalmeerd door de koning. "Niks aan de hand. Geeft niet", zei de vorst onder meer tegen hem. De man maakte een verwarde indruk, ziet een verslaggever van het ANP.

Politieagenten zijn met de man in gesprek gegaan. Het is niet duidelijk wat hij van de koning wilde en of hij is aangehouden.

De koning is vrijdag in Ursem, waar hij onder meer een woonvoorziening voor jongeren met een verstandelijke beperking bezoekt. Verder gaat Willem-Alexander onder meer langs een brandweerkazerne en een café.