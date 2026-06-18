Zuid-Holland: geen kerncentrales in Rotterdam zou verstandig zijn

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft nog geen formele bevestiging gekregen, maar gaat ervan uit dat de Maasvlakte is afgevallen als potentiële locatie voor twee kerncentrales. Gedeputeerde Arno Bonte (energie, PRO) las donderdag in de Volkskrant dat volgens hoogspanningsbeheerder TenneT de Groningse Eemshaven de enige locatie is waar het technisch en zonder enorme extra kosten mogelijk is om twee kerncentrales te bouwen.

Vrijdag maakt het kabinet een voorlopig locatiebesluit bekend. Volgens de PZC zijn het Sloegebied bij Borssele en de Maasvlakte afgevallen en komen de centrales bij Terneuzen of in de Eemshaven.

"We wachten nog op definitief uitsluitsel van het kabinet. Maar het zou een verstandig besluit zijn als de Maasvlakte inderdaad is geschrapt als mogelijke locatie", aldus Bonte. De provincie concludeerde eerder zelf al dat er "veel meer nadelen dan voordelen" zitten aan plaatsing van kerncentrales op de Tweede Maasvlakte, het nieuwste uitbreidingsdeel van de Rotterdamse haven.

'Ruimte tekort'

Zuid-Holland liet adviesbureau Lysias onderzoeken wat de effecten zouden zijn. De conclusie van Lysias was dat de komst van kerncentrales "zowel kansen als uitdagingen" met zich meebrengt voor de omliggende gemeenten. Zuid-Holland stuurde twee maanden geleden het volledige rapport naar staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei, samen met een brief waarin het vooral de nadelen benadrukte.

"Natuurlijk biedt de komst van kerncentrales een aantal kansen, maar het levert vooral uitdagingen en bedreigingen op", zei Bonte toen. Hij somt ze nu weer op: het gebrek aan ruimte in de Rotterdamse haven, de toename van netcongestie in een gebied waar het stroomnet al vol zit, de veiligheid en economische belangen.

"Het zou zonde zijn om zo'n dure diepzeekade te gebruiken voor een koelwatervoorziening voor een kerncentrale", aldus Bonte. "Bovendien concurreert het ook met de windparken op zee, waarvan we de stroom voor een groot deel willen laten 'aanlanden' op de Maasvlakte. De uitkomsten van het TenneT-onderzoek verbazen ons dus niet. Zuid-Holland is de drukstbevolkte provincie met de meeste economische activiteiten, die al heel veel ruimte tekortkomt. Dit is gewoon geen logische plek voor kerncentrales."