Ziggo stopt na volgend seizoen als hoofdsponsor van Ajax

AMSTERDAM (ANP) - Ziggo stopt op 1 juli volgend jaar als hoofdsponsor van Ajax. Het bedrijf heeft besloten het aflopende contract niet te verlengen.

Het huidige hoofdsponsorschap begon op 1 januari 2015 en loopt door tot en met het seizoen 2026/2027. Daarmee ronden Ziggo en Ajax een samenwerking af die dan 12,5 jaar heeft geduurd. Ziggo zegt door deze beslissing nu kenbaar te maken, Ajax de tijd te geven om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdsponsor.

"Wij zijn Ziggo zeer dankbaar voor hun vertrouwen, steun en betrokkenheid gedurende al die jaren", zegt commercieel directeur Cas Biesta van Ajax. "Zowel in de goede als in minder goede tijden. De vele sportieve hoogtepunten en memorabele momenten met Ziggo op het shirt zorgen ervoor dat zij een blijvende plek hebben in de geschiedenis van Ajax."

Robin Kroes, directeur Consumentenmarkt VodafoneZiggo, spreekt van impactvolle campagnes en bijzondere momenten, zowel op als buiten het veld. "Na een langdurige en succesvolle periode is dit een logisch moment om ruimte te maken voor nieuwe merk- en partnershipinitiatieven die breder gaan dan voetbal. We zijn dankbaar voor wat er is bereikt en kijken ernaar uit om het laatste seizoen op een mooie en passende manier af te sluiten."