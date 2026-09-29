Zuid-Hollandse weggebruiker betaalt weer iets meer wegenbelasting

DEN HAAG (ANP) - Automobilisten en motorrijders uit Zuid-Holland moeten volgend jaar opnieuw een paar euro meer aan wegenbelasting betalen. Voor een compacte stadsauto stijgt het bedrag op jaarbasis met iets meer dan 2 euro, voor een middenklasser met ruim 6 euro en wie een SUV heeft, betaalt bijna 11 euro meer. Zuid-Holland verwacht in 2027 zo'n 510 miljoen euro binnen te krijgen via de opcenten, het deel van de motorrijtuigenbelasting dat naar de provincie gaat.

Een groot deel daarvan is bedoeld voor het beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale wegen, bruggen, sluizen en wateren. Dit jaar ontvangt Zuid-Holland zo'n 490 miljoen euro aan wegenbelasting. Dat is de belangrijkste bron van inkomsten voor provincies naast de miljarden die het Rijk via het provinciefonds verdeelt. Zuid-Holland heeft met afstand de hoogste opcenten van alle provincies. Al jaren stijgt het tarief in de provincie met de meeste inwoners.