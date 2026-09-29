PSV-middenvelder Wanner loopt in interland voetblessure op

EINDHOVEN (ANP) - PSV-middenvelder Paul Wanner heeft een voetblessure opgelopen. Dat gebeurde zondag in de interland van Oostenrijk tegen Kosovo, meldt de Eindhovense voetbalclub.

Wanner heeft het trainingskamp van Oostenrijk inmiddels verlaten. Medisch specialisten van PSV gaan zijn voetblessure nu beoordelen.

Oostenrijk won de Nations League-wedstrijd tegen Kosovo met 3-1. Drie dagen eerder versloeg het elftal van bondscoach Ralf Rangnick Israël ook met 3-1. Wanner gaf in beide duels een assist bij een doelpunt.

Oranje-international Lutsharel Geertruida liep deze interlandperiode ook een blessure op en keerde eveneens voortijdig terug naar PSV.