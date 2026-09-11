BERN (ANP) - De Zwitserse president Guy Parmelin is "diep geschokt en ontdaan" door het ongeluk met een Nederlandse touringcar donderdag. De Zwitserse autoriteiten zullen volgens hem een uitgebreid en grondig onderzoek doen naar de omstandigheden rond het ongeluk.

Een bus van een Oad-excursie raakte donderdag in de buurt van de Zwitserse plaats Susch van de weg. Daarbij zijn volgens de politie meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 49 Nederlanders, onder wie de buschauffeur.

"Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden", zegt Parmelin in een bericht op X. "Ik betuig mijn oprechte medeleven aan de families van de overledenen." De president bedankt in zijn post ook de hulpverleners voor hun inzet na het ongeluk.