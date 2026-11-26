Proeffabriek
op High Tech Campus moet leiden tot snelle opschaling van productie chips
Wat kan de nieuwe toekomst van Brainport zijn? Als SMART Photonics
erin slaagt om de productie van fotonische chips commercieel interessant te
maken. Voor dat doel wordt momenteel een proeffabriek gebouwd op de High Tech
Campus Eindhoven. Zoals Philips dat vroeger ook deed op eigen terrein.
Daarnaast is er een ecosysteem dat net zo waardevol wordt als de toeleveringsketen van ASML.
Voorwaarde voor het slagen van de ‘scale-up’ is dat zowel overheid als
bedrijfsleven blijven investeren in de ontwikkeling van de chips. Ceo Eelko
Brinkhoff van PhotonDelta is optimistisch over de (internationale) kansen.
Fotonica is hot.
Tekst: Hans Matheeuwsen
Foto’s; René Manders/DCI Media
Welkom in de wereld van ingewikkelde
systemen en duizelingwekkende cijfers. Het is de achterkant van de
ontwikkelingen, groei en voorspoed in de Brainportregio. De voorkant bestaat
uit de zichtbare en tastbare bouw van hoogwaardige tech-fabrieken op de daarvoor
bestemde campussen: die van ASML in Veldhoven en straks op ’BIC Noord’ in
Eindhoven, de realisatie van de Brainport Industries Campus Cluster 2 aan de zuidelijke
kant van de Oirschotsedijk en de uitbreiding van de High Tech Campus langs de
A2. Het betreft honderdduizenden vierkante meters in de komende jaren en
investeringen van miljarden euro’s.
Door de stormachtige ontwikkeling
van kunstmatige intelligentie (AI) onder invloed van het gebruik door de Big
Five (Google, Meta, Apple, Amazon en Microsoft) boomt de high tech-(maak)industrie
in de wereld. En het gaat hard, héél hard. Het is rekken en erbij blijven. Brinkhoff
noemt als voorbeeld de ‘traditionele’ semicon-industrie, waarin de Veldhovense
chipmachinebouwer ASML actief is. De wereldwijde omzet (met de Verenigde Staten
en Azië voorop) zou in 2030 1.000 miljard euro (!!) zijn. Maar dit jaar al gaat
de omzet naar 1.300 miljard. Brinkhoff: ,,De groei van datacenters gaat zo snel
dat we het plan voor een grote fotonische chipfabriek in het rapport van
Wennink (‘De route naar toekomstige welvaart’ van voormalig ASML-ceo Peter
Wennink – red.), dat alweer driekwart jaar oud is, versneld moeten gaan uitvoeren.
Wat we nodig hebben is lef en geld.
En de durf om in fotonica te investeren. Het gaat om 1,875 miljard waarvan
vijftig procent publiek en vijftig procent privaat geld. Ik denk dat we in
staat zijn om met minder publiek en meer privaat geld de opschaling van de
productie van fotonica in Nederland te verwezenlijken. Maar zonder publieke
ondersteuning is het niet mogelijk.
Allereerst voor de juiste
randvoorwaarden, zoals ruimte, infrastructuur, vergunningen, energie, water en
talent. Daarnaast als aanjager van deze investering met publiek geld in de vorm
van subsidies of overheidsfondsen om daarmee privaat kapitaal te mobiliseren.
Andere landen in Europa lokken bedrijven met veel publiek geld. De vraag is of
Nederland durft te investeren.”
Onlangs riep Eindhovens
burgemeester Jeroen Dijsselbloem, tevens voorzitter van de Stichting Bainport, het
kabinet-Jetten op om twee miljard euro te investeren in een nieuwe fabriek voor
de productie van fotonische chips. ,,Als we onze voorloperspositie op
fotonicagebied willen behouden, moet er over twee jaar geld zijn om een nieuwe
fabriek te bouwen die tien keer zo groot is als de proeffabriek in Eindhoven.
Twee miljard lijkt veel geld, maar dat is het niet. Kijk naar chipproducent
Nvidia. Die investeert vier miljard euro in fotonicabedrijven en betaalt dat
zelf. We moeten in Europa en in Nederland dus aan de slag”, zei hij in de
Telegraaf-podcast ‘Kwestie van centen’.
Sleutelrol
Het is de wereld van Brinkhoff in
een notendop. Laten we vooraan beginnen. SMART Photonics is een zogenoemde
startup van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Nederland – en de
Brainportregio in het bijzonder – is internationaal koploper bij de
ontwikkeling van fotonische of optische computerchips. Dat zijn chips die niet
met elektronische signalen werken, maar met licht (fotonen). Chips met een veel
hogere snelheid en meer bandbreedte voor data en een veel lager
energieverbruik. Cruciaal voor sneller internet, efficiëntere datacentra, voor
nieuwe toepassingen in onder andere de gezondheidszorg en autonome mobiliteit.
Philips werkte al vanaf de jaren
zeventig aan toepassingen van optische techniek op het terrein van
telecomverkeer via glasvezels en het opslaan van data op cd en dvd. In het kielzog van Philips bouwde de Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e) een sterke positie op. De universiteit speelde
rond de eeuwwisseling een sleutelrol, onder andere via het penvoerderschap van
de prestigieuze Cobra-onderzoeksschool (Communication Technology: Basic
Research and Applications). Die positie
werd in 2000 nog eens versterkt toen de Delftse onderzoeksgroep van Meint
Smit overstapte naar de TU/e.
,,Onze wetenschappelijke kennis en
de bedrijven die daaruit zijn voortgekomen, hebben gezorgd voor een wereldwijde
voorsprong”, zei Smit bij zijn afscheid in 2018. Er was in de tussentijd veel
gebeurd. Startups als SMART Photonics, Effect Photonic en Bright Photonics zagen
het levenslicht. De TU/e stichtte een nieuw instituut, het Center for
Integrated Photonics Eindhoven.
Financiering
In 2018 ontstond ook PhotonDelta,
een publiek-private samenwerking om de overgang van laboratorium naar fabriek
en markt mee vorm te geven. In totaal 25 overheidsinstellingen, bedrijven en
kennisinstituten ondertekenden het startconvenant. De Stichting Brainport was
een van de ondertekenaars. PhotonDelta vestigde zich op de High Tech Campus. De
samenwerking beperkte zich niet tot Zuidoost-Brabant. De provincies Brabant,
Overijssel, Gelderland en verschillende regio’s deden mee. Voor PhotonDelta in
haar rol als groeiversneller is het kunnen financieren van bedrijven en
innovatieprojecten een centraal thema.
Om de toepassing van ontwikkelde
fotonicatechnologieën in producten te stimuleren, startten de universiteiten
van Eindhoven en Twente, TNO en PhotonDelta in 2021 op de High Tech Campus het
Photonic Integration Technology Center (PITC). Tegelijkertijd kwam er geld beschikbaar. PhotonDelta haalde in 2022 1,1
miljard aan publieke en private investeringen binnen. Een half miljard daarvan was afkomstig uit het
Nationaal Groeifonds. Het geld was bedoeld voor investeringen in bedrijven,
onderzoeksfaciliteiten en opleidingen.
Nu wordt dan eindelijk een proeffabriek
gebouwd. TNO, de High Tech Campus, de Europese Unie, het ministerie van
Economische Zaken, het ministerie van Defensie en PhotonDelta zorgen voor de
financiering. Met de proeffabriek – de opening is voorzien in 2027 - wordt een
volgende stap naar de massaproductie én commerciële doorbraak van fotonische
chips gezet.
Langere adem
Algemeen bestuurder Brinkhoff zelf
stapte tweeëneenhalf jaar geleden over van de Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij (BOM) naar PhotonDelta. Het bestuur bestaat verder uit financieel
directeur Laurens Weers. Er is ook een Chief Technology Officer actief binnen
de organisatie. Zelf is Brinkhoff geen techneut, zegt hij. De massaproductie van
fotonische chips zal toch iets zijn van de langere adem, weet hij wel. Hij
noemt een termijn van vijf jaar. SMART Photonics produceert nu op een wafer van
vier inch. Een wafer is een flinterdunne, ronde schijf van silicium. SMART
produceert op Indium Phosphide. Er worden ook fotonische chips gemaakt op
silicium, dit noemen ze dan silicon photonics.
Vier inch is niet genoeg om
internationaal concurrerend te zijn. Om een hoger volume te halen en de kosten
te verlagen is het nodig om naar 6 inch te kunnen schalen. Dit gaat niet
vanzelf omdat Indium Phosphide een behoorlijk kwetsbaar (breekbaar) materiaal
is. Dat vraagt een ontwikkeling bij Smart en haar leveranciers van de
materialen. Over het algemeen wordt een machine van ASML aangepast op 4 of 6
inch productie van wafers. Vaak door de bedrijven zelf. ASML heeft hier (nog)
geen actief beleid op.
Het succes van SMART Photonics
gaat afhangen van drie kernwaarden binnen de industrie, legt Brinkhoff uit:
,,Zijn de producten reliable, availlable, servicable? Reliable,
dat zijn we aan het bewijzen. Available betekent snelle opschaling van de
productie. En servicable is hoe toepasbaar de chip is: waar plaats je de chip
en is deze gemakkelijk te vervangen. Dat is een deel van de puzzel waaraan nu
wordt gewerkt. We hebben iets unieks in handen dat we het liefst hier
produceren, met behoud van het regionale ecosysteem, de bedrijven die betrokken
zijn bij de ontwikkeling en productie van de fotonische chip.”
Verzilveren
De tijd van pionieren binnen de
regionale fotonica is in elk geval voorbij, aldus Brinkhoff. Na jaren van bouwen aan fundamentele
technologie, onderzoeksnetwerken, de infrastructuur (productiemogelijkheden en
packaging van de chips) en industriële samenwerking staat de Nederlandse
fotonica-industrie volgens hem op een beslissend moment. De technologie werkt, het
ecosysteem staat, de internationale belangstelling groeit. Nu moet blijken of
Europa, en Nederland in het bijzonder, erin slaagt die technologische
voorsprong ook economisch te verzilveren.
Dat is de centrale boodschap uit
het jaarverslag 2025 van PhotonDelta. De analyse van bestuursleden Eelko
Brinkhoff en Laurens Weers daarin leest als een combinatie van terugblik,
waarschuwing en een oproep tot versnelling. ‘Vooruitgang in het bouwen van een
nieuwe industrie gebeurt zelden in dramatische sprongen’, schrijven Brinkhoff
en Weers. ‘Vaker lijkt het op een gestage beklimming van een berg’.
Regionale techreuzen als ASML, NXP
en Philips hebben mee hebben geïnvesteerd in fotonica, nu is het wachten op de
eerste grote opdrachten voor de productie. ,, We hebben een kans om op het
gebied van fotonische chips de productie in Europa te houden en verder te laten
groeien. Anders als bij de productie van de microchip waarvan de productie nog
nauwelijks in Europa plaatsvindt. De hele waardeketen is aanwezig en de
basisvoorwaarden zijn goed. Ik ben een optimist. Ik zie de toekomst van
Nederland en Brainport positief in.”
Met dank aan de Stichting Historie
der Techniek en IO+