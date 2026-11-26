De Jordaanse koning Abdullah en zijn zoon kroonprins Hussein hebben donderdag een bezoek gebracht aan de Britse premier Andy Burnham in Londen. De koning en de kroonprins gingen in Downing Street op de foto met de premier. Ook spraken ze met de Britse nationale veiligheidsadviseur Jonathan Powell.

Tijdens het gesprek met Powell benadrukte Abdullah volgens het Jordaanse hof het belang van samenwerking met het Verenigd Koninkrijk om de spanningen in het Midden-Oosten terug te dringen. Ook pleitte de koning voor steun om een einde te maken aan wat hij de gevaarlijke acties van Israël op de Westelijke Jordaanoever, in Jeruzalem en in Gaza noemt.

Daarnaast werd er volgens het Jordaanse hof gepraat over het versterken van de samenwerkingen tussen Jordanië en het Verenigd Koninkrijk.