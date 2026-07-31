20 jaar voor Britse uitvaartondernemer die lichamen achterhield

HULL (ANP/RTR) - Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van twintig jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren, maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren.

Volgens de aanklagers heeft Robert Bush het vertrouwen van rouwende families "op industriële schaal" misbruikt. Zijn wanpraktijken werden in 2024 ontdekt, toen andere begrafenisondernemers ontdekten dat sommige lichamen jarenlang werden achtergelaten. Een voormalige medewerker omschreef het als een horrorscène.

De politie ontdekte toen 35 lichamen bij de uitvaartonderneming, waar er op dat moment slechts vier hoorden te zijn. Veel van de menselijke resten bevonden zich in ontbindende staat. Een doodgeboren baby werd aangetroffen in een papieren zak. De ouders van die baby dachten de as van hun kind twee jaar eerder te hebben gekregen van Bush.