Spanjaard Denia eerste buitenlandse bondscoach van Tsjechië

PRAAG (ANP/RTR) - De voetbalbond van Tsjechië heeft met Santi Denia de eerste buitenlandse bondscoach van het land aangesteld. De 52-jarige Spanjaard is de opvolger van Miroslav Koubek, die na het teleurstellende WK opstapte. Tsjechië behaalde slechts 1 punt in de groepsfase.

Denia werkte vijftien jaar voor de Spaanse bond, waar hij trainer was van diverse jeugdelftallen. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de ploeg die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen van Parijs.

De oud-speler zit voor het eerst op de bank in september als Tsjechië het in de Nations League opneemt tegen Kroatië. Spanje is een van de andere tegenstanders in de groep.