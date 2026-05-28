Aantal bevestigde gevallen van ebola in Oeganda stijgt naar acht

DAKAR/KAMPALA (ANP/RTR) - Het aantal ebolapatiënten is in Oeganda gestegen naar acht, volgens het Agentschap voor Volksgezondheid van de Afrikaanse Unie (Africa CDC). Woensdag bevestigden de Oegandese autoriteiten zeven gevallen.

In de naburige Democratische Republiek Congo was deze maand een uitbraak van een ebolavirus waar geen behandeling voor is. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is inmiddels bij 121 mensen in dat land vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Er zijn nog honderden gevallen waarbij dat wordt vermoed. Er zijn zeventien sterfgevallen die blijkens onderzoek aan het virus te wijten zijn. Maar er wordt nog gekeken naar zeker 246 sterfgevallen die mogelijk ook veroorzaakt zijn door het virus.

WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus brengt een bezoek aan Congo en reist naar de provincie Ituri waar de uitbraak is. De provincie ligt aan de Oegandese grens en ongeveer 1750 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Kinshasa.