Koning Harald wist niets van contact Mette-Marit met Epstein

Koning Harald van Noorwegen wist niet dat kroonprinses Mette-Marit jarenlang intensief contact had met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Tijdens een ontmoeting met de pers zei de koning dat hij pas op hetzelfde moment als de rest van zijn land hoorde over de jarenlange contacten die Mette-Marit met Epstein onderhield.

De vrouw van kroonprins Haakon kwam eerder dit jaar zwaar onder vuur te liggen toen bekend werd dat ze tussen 2011 en 2014 intensief contact had met Epstein. Ze sprak later in een interview met omroep NRK haar spijt uit en stelde "gemanipuleerd en bedrogen" te zijn geweest.

Koning Harald benadrukte donderdag dat de kroonprinses niets illegaals heeft gedaan. Ook vond hij dat zijn schoondochter wel enige erkenning verdient, omdat zij het contact uiteindelijk heeft verbroken. "In tegenstelling tot anderen in Noorwegen heeft zij het contact in een vroeg stadium gestopt. Dus ik vind dat we daar erkenning voor moeten geven", aldus Harald.