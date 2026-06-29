Aantal ebolagevallen in Congo stijgt tot boven de 1300

KINSHASA (ANP) - Het aantal bevestigde ebolagevallen in de Democratische Republiek Congo (DRC) is gestegen tot 1307, waaronder 377 doden. Dat blijkt uit gegevens van de Congolese regering. De gevallen zijn geregistreerd in drie provincies: Ituri, Noord-Kivu en Zuid-Kivu.

Het gaat om de zogenoemde bundibugyovariant, die moeilijk te behandelen is. Ook is er nog geen speciaal vaccin tegen beschikbaar.

In Oeganda zijn ongeveer twintig ebolagevallen gemeld, waaronder twee bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk een ebolageval vastgesteld. Het ging om een arts die was teruggekeerd uit de DRC.