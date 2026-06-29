Duitsland strandt voor derde keer op rij vroegtijdig op WK

FOXBOROUGH (ANP) - Duitsland is uitgeschakeld op het WK voetbal. De viervoudig wereldkampioen staat voor de derde keer op rij niet in de achtste finales. Het elftal van de jonge bondscoach Julian Nagelsmann (38) verloor in de nacht van maandag op dinsdag in het Boston Stadium na strafschoppen van Paraguay.

Duitsland verloor nooit eerder na penalty's op een mondiaal eindtoernooi. Kai Havertz, Nick Woltemade en Jonathan Tah misten strafschoppen voor de Duitsers. Paraguay miste ook twee keer van elf meter, maar José Canale schoot de zesde strafschop wel langs Manuel Neuer en besliste daarmee het duel.

Paraguay speelt zaterdag in Philadelphia tegen de winnaar van het duel tussen Frankrijk en Zweden om een plaats bij de laatste acht op het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.