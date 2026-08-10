RECEA-CRISTUR (ANP/DPA) - Een Roemeense ambulance is in het weekend aangevallen met bijlen, knuppels en stenen nadat op TikTok nepnieuws was verspreid, melden Roemeense media. Volgens de berichten, die al langer rondgaan in het land, zouden ambulances worden gebruikt om kinderen te ontvoeren.

De vermoedelijke aanvallers zouden de berichten op TikTok hebben gezien en vervolgens een ambulance die een patiënt vervoerde hebben tegengehouden met een auto in het dorp Recea-Cristur in het noorden van het land. Ze sloegen de voorruit in met een steen, waardoor de bestuurder van de ambulance werd geraakt door glasscherven. Die liep een oogblessure op, maar reed desondanks door en wist de patiënt veilig naar het ziekenhuis te brengen.

Bij het ophalen van de patiënt zou al onrust zijn ontstaan. Toen de bestuurder de weg vroeg, zouden mensen hebben geweigerd te helpen en zijn gaan filmen. Zes mannen en een vrouw werden aangehouden op verdenking van mishandeling en verstoring van de openbare orde.