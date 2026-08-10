Hoge temperaturen tot 36 graden verwacht tijdens festival Sziget

Bezoekers van het Hongaarse muziekfestival Sziget, dat dinsdag begint, moeten volgens Weeronline rekening houden met hoge temperaturen van 32 tot 36 graden. Naar het festival, dat tot en met zaterdag plaatsvindt in Boedapest, trekken jaarlijks veel Nederlanders.

De warmste dag van het evenement is meteen tijdens de opening op dinsdag. Volgens het weerbureau is het dan om 11.00 uur 's ochtends al ruim 34 graden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot 36 graden. Er zijn enkele wolken, maar het blijft wel droog. Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt het zo'n 32 graden en schijnt de zon volop. Regen blijft bovendien uit, stelt Weeronline. Op zaterdag wordt het weer iets warmer en wordt het 34 graden. Omdat het nauwelijks waait, blijft de warmte lang hangen.

Tijdens Sziget staan grote namen op de podia, onder wie Florence + The Machine, Lewis Capaldi, Zara Larsson en sombr. Ook de Nederlandse artiesten Sef, STUK Live, Joris Voorn, LAMMER, Lucky Done Gone en Jamback staan op het podium.