Marieke Elsinga kan de voorpagina van De Telegraaf van maandag wel waarderen. Op de krant staat een foto van de presentatrice tijdens de jaarlijkse Amsterdam City Swim, die afgelopen weekend plaatsvond in de Amsterdamse grachten. Te zien is hoe ze uitbundig haar armen in de lucht gooit.

Via haar Instagram Stories deelt ze een foto van de krant. "Hahahaha. Haal je een keer de voorpagina. Is t met deze foto", schreef Elsinga erbij. Ook plaatste ze er een aantal lachende emoji's bij.

Tijdens de Amsterdam City Swim zwemmen duizenden deelnemers ruim 2 kilometer om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de strijd tegen de spier- en zenuwziekte ALS. De editie van afgelopen weekend bracht een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro op, tegenover 1,7 miljoen vorig jaar. Naast Elsinga zwommen ook actrice Monic Hendrickx, zangeres Maaike Ouboter en presentator Beau van Erven Dorens mee.