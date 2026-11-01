KEULEN (ANP) - Bij rellen in Keulen zaterdagavond zijn 23 agenten gewond geraakt, meldt de politie in een persbericht. Rond demonstraties zijn grote hoeveelheden steekwapens, hamers, molotovcocktails en zelfgemaakt vuurwerk in beslag genomen.

Een 56-jarige man verschijnt later op zondag voor de rechter voor het aanvallen van agenten. In zijn rugzak werden zelfgemaakte molotovcocktails en steekwapens gevonden. "We hebben vastgesteld dat mensen naar Keulen zijn gekomen om te rellen en de bijeenkomst als dekmantel voor geweld te gebruiken", aldus de politie.

Laat op de avond waren er grote groepen tieners op de been in de stad die vernielingen pleegden. Er is volgens de politie geen verband tussen deze groepen en de demonstranten.

Ook op andere plekken in Duitsland liepen demonstraties uit op rellen. Een grote winkelstraat in Frankfurt werd geplunderd en ook in onder meer Berlijn en Hamburg werd de politie aangevallen.