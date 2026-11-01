ZWOLLE (ANP) - PEC Zwolle heeft zondag voor de derde keer dit seizoen een competitieduel gewonnen. De ploeg van de interim-coaches Dennis van der Ree en Maikel van der Werff versloeg ADO Den Haag in Zwolle met 1-0. PEC Zwolle heeft 11 punten uit elf duels. ADO staat op de zeventiende plaats met 6 punten.

De twee ploegen hielden elkaar in de eerste helft lang in evenwicht. ADO Den Haag leek vijf minuten voor de rust op voorsprong te komen door een doelpunt van Evan Rottier. Na tussenkomst van de VAR werd de treffer wegens buitenspel teruggedraaid. In de 45e minuut kwam PEC Zwolle op 1-0 door Dylan Mbayo, die scoorde uit een assist van Younes Namli.

ADO ging in de tweede helft tevergeefs op zoek naar de gelijkmaker. De grootste kans was er na rust voor PEC Zwolle-aanvaller Sydney van Hooijdonk, die in de 47e minuut tegen de paal kopte.

ADO Den Haag wist dit seizoen alleen van PSV te winnen, speelde drie keer gelijk en verloor zeven competitieduels. Het elftal van Robin Peter werd dinsdag in de KNVB-beker uitgeschakeld door Excelsior '31.