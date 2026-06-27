Agentschap UKMTO meldt weer schade door projectiel in Hormuz

LONDEN/DUBAI (ANP/RTR) - De Britse maritieme organisatie UKMTO heeft weer melding gemaakt van een incident met een projectiel in de Straat van Hormuz. De brug van een tanker is beschadigd door een onbekend projectiel, maar er zijn geen gewonden en er wordt geen milieuschade gevreesd. De regeringsinstantie UKMTO noemt de situatie in de zeestraat nu behoorlijk gevaarlijker. Het zou mogelijk om de olietanker KIKU gaan die onder Panamese vlag vaart.

Donderdag leidde de inslag van een projectiel op een boot voor de kust van Oman in de zeestraat tot Amerikaanse aanvallen op Iran. Daarop heeft Iran zaterdag gereageerd met droneaanvallen op wat het noemt "Amerikaanse doelen in de regio". Iran stelt dat de VS de voorlopige overeenkomst tussen beide landen in gevaar brengen door spanningen in de Straat van Hormuz te creëren en zo het akkoord "flagrant te schenden".