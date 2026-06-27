Harry en gezin logeren tijdens VK-bezoek op koninklijk landgoed

Prins Harry en zijn vrouw hertogin Meghan verblijven tijdens hun aankomende bezoek aan het Verenigd Koninkrijk in een koninklijke residentie, meldt de BBC zaterdag. Het is vooralsnog niet bekend welk landgoed koning Charles het paar en hun twee kinderen Archie en Lilibet heeft aangeboden.

Het is voor het eerst in vier jaar dat prins Harry, die in Californië woont, met zijn gezin naar Engeland reist. Het viertal zal naast de koninklijke residentie ook op een particuliere accommodatie verblijven. Harry en Meghan komen naar Engeland ter promotie van de Invictus Games, een sportevenement voor militaire veteranen. De door Harry bedachte spelen vinden volgend jaar plaats in Birmingham.

Volgens de BBC zeggen woordvoerders van Buckingham Palace en Harry niet of er in juli ook een ontmoeting tussen de prins en zijn vader koning Charles voorzien is. Dat geldt ook voor Meghan, Archie en Lilibet. Wel zou het Britse hof extra veiligheidsvoorzieningen hebben aangeboden, die niet openbaar bekend zijn gemaakt. De laatste keer dat Charles zijn kleinkinderen zag, was in 2022.

Harry en Meghan deden in 2020 afstand van hun koninklijke taken en verhuisden met hun kinderen naar de Verenigde Staten. Vanwege deze beslissing worden zij niet langer beveiligd, waardoor Harry zich niet veilig voelt om zijn geboorteland met zijn gezin te bezoeken. Daarnaast heeft de prins al jarenlang een conflict met zijn oudere broer, prins William, dat nog altijd niet is uitgepraat.