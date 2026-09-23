AI van OpenAI infiltreert medische database Australische overheid

CANBERRA (ANP) - Kunstmatige intelligentie (AI) van het bedrijf OpenAI heeft een Australische overheidswebsite binnengedrongen, meldt de Australische premier Anthony Albanese aan de Sydney Morning Herald. Het AI-programma had daardoor ook toegang tot medische gegevens die niet openbaar zijn.

"Dit is natuurlijk onacceptabel", zei Albanese in New York, waar hij de bijeenkomst van de Verenigde Naties bijwoont. "En vandaag heb ik gesproken met Sam Altman, de CEO van OpenAI, om de grote bezorgdheid van Australië over dit incident te uiten."

De infiltratie vond plaats in juni. Albanese zegt teleurgesteld te zijn dat OpenAI er "veel te lang" over heeft gedaan om dit te melden aan de Australische regering.

Volgens de premier is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat het AI-programma bij meer overheidswebsites is binnengedrongen.