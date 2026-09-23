Taylor Lautner en Taylor Lautner verwelkomen dochter

Taylor Lautner is voor het eerst vader geworden. Zijn echtgenote Taylor, die sinds haar huwelijk met de acteur ook Taylor Lautner heet, beviel vorige week van een dochter.

Het meisje heeft de naam Lennon gekregen maar de tweede naam is Taylor, een subtiele verwijzing naar de gezamenlijke naam van het hele gezin. "Al een week verliefd op onze lieve kleine Lenny", schrijft het paar op Instagram bij een foto van hun dochter.

In maart, bij de aankondiging van de zwangerschap, grapten de Taylors ook al over de naam. "Wat is beter dan twee Taylor Lautners?", kondigde het koppel toen aan.