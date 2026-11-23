TIRANA (ANP) - Albanië zegt niks te maken te hebben met een droneaanval op een Russisch marineschip voor de Libische kust. Een nieuwssite schreef eerder dat de drones vanuit het Balkanland waren ingezet, maar volgens het Albanese ministerie van Buitenlandse Zaken klopt dat niet. "Albanië was niet betrokken bij dit incident en het Albanese grondgebied is niet gebruikt of beschikbaar gesteld voor de uitvoering of ondersteuning van een dergelijke aanval."

De ontkenning volgt op de aanval van afgelopen weekend bij Benghazi. Het schip, dat volgens Oekraïne Merkury heet, zou zijn gezonken na een aanval met varende drones. Hoewel Oekraïne de aanval heeft opgeëist, is het vertrekpunt van de drones nog niet opgehelderd. Er waren berichten dat die vertrokken uit het westen van Libië, maar een bron van nieuwssite Clash Report noemde dat bewuste misleiding door Oekraïne en zei dat Albanië het echte vertrekpunt was.