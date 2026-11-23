Queens of the Stone Age is in 2027 een van de headliners bij Down The Rabbit Hole. Dat heeft organisator MOJO maandagochtend bekendgemaakt. De reguliere kaartverkoop van het festival gaat zaterdag om 10.00 uur van start. Later op maandag maakt het festival meer namen bekend.

De Amerikaanse rockband was in oktober 2025 voor het laatst in Nederland voor een optreden in Carré. Twee jaar eerder stond de band al in de Ziggo Dome en op het podium van Pinkpop. De bekendste nummers van de band zijn No One Knows, Go with the Flow en Make it Wit Chu. Vorige maand brachten ze hun negende studioalbum Perfecth uit.

Zondag maakte Down The Rabbit Hole bekend dat bij de komende editie zes 'special guests' aanwezig zijn. Op Instagram werden de afgelopen tijd Frenna, Spinvis, Wende, Sophie Straat, Elmer en Ray Fuego geïntroduceerd. "Ze spelen hun eigen show, maar daar blijft het niet bij. Samen creëren we iets extra's. Wat dat wordt? Misschien iets groots, misschien iets kleins, misschien allebei", liet de organisatie in een mysterieus bericht weten.

Down The Rabbit Hole vindt volgend jaar plaats van 2 tot en met 4 juli in de Groene Heuvels in Beuningen. Afgelopen editie waren onder meer Florence + The Machine, Little Simz, The XX, Empire Of The Sun en Loyle Carner de headliners van het festival.