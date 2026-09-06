Amerikaans vliegdekschip verlaat Thailand na rustdagen

PATTAYA (ANP/AFP) - Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Een verslaggever van persbureau AFP heeft het schip tegen 06.00 uur Nederlandse tijd zien vertrekken uit de haven van Laem Chabang, nabij Pattaya.

De oorlogsbodem lag enkele dagen aangemeerd in Thailand, nadat het schip ruim negen maanden onafgebroken op missie was geweest. Dat had niet alleen zijn weerslag op het schip, dat onderhouden en bijgevuld moest worden, maar ook op de mentale gezondheid van zijn bemanning. Medio augustus waarschuwde de Amerikaanse admiraal in het Midden-Oosten, Brad Cooper, al voor het welzijn van de bemanning, na berichtgeving over de omstandigheden aan boord.

Aanvankelijk werd gevreesd dat eenmaal aan wal in Thailand de militairen zich mogelijk zouden misdragen. Het land waarschuwde voor aankomst sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de komst van de 5000-koppige bemanning. Op een enkel dronken akkefietje op straat en daaropvolgende passende maatregelen na, bleven opstootjes uit.