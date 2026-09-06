NEW YORK (ANP) - Botic van de Zandschulp staat in de vierde ronde van de US Open. De 30-jarige Nederlandse tennisser rekende in de nacht van zaterdag op zondag in een lange partij van vijf sets af met de 27-jarige Belg Zizou Bergs, die als 31e was geplaatst. Het werd 3-6 7-6 (3) 4-6 7-6 (6) 6-3.

Van de Zandschulp speelt in de strijd om een plaats in de kwartfinales tegen Arthur Gea. De Fransman, die op de wereldranglijst op de 87e plaats staat, versloeg de Amerikaan Michael Zeng. Ook dat gebeurde in vijf sets.

Van de Zandschulp begon op baan 17 van het tenniscomplex in Queens aan de eerste ontmoeting met Bergs. Als mondiale nummer 70 gold de Nederlander vooraf als underdog tegen de nummer 37 van de wereld. In de eerste set werd Van de Zandschulp bij zijn eerste opslagbeurt direct gebroken en dat maakte hij niet meer goed.

In de tweede set kwam Van de Zandschulp sterk terug. Na eerst nog drie setpunten te hebben laten liggen, sloeg hij in de tiebreak wel toe.

De derde set was weer voor Bergs, die opnieuw de eerste opslagbeurt van de Nederlander afpakte. Van de Zandschulp brak terug, maar Bergs trok met een tweede break toch aan het langste eind.

Van de Zandschulp wist de spannende vierde set opnieuw in een tiebreak te winnen en maakte het verschil vervolgens snel in de vijfde set. Hij liep rap uit naar 4-0. Bergs knokte zich nog even terug, maar moest de zege aan Van de Zandschulp laten.

Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse grandslamtoernooi. Hij bereikte in 2021 de kwartfinales in New York. Daarin verloor hij van de latere winnaar Daniil Medvedev uit Rusland.