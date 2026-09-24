Amerikaanse media vragen om spoedzitting over toegang Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - CNN, MS NOW en Politico hebben een federale rechtbank om een spoedzitting gevraagd nadat sommigen van hun journalisten ondanks het besluit van de rechter donderdag geen toegang hadden gekregen tot het Witte Huis.

Volgens CNN kregen een verslaggever en fotojournalist geen toegang tot het terrein, ondanks meerdere pogingen. Uiteindelijk kon één CNN-producent het gebouw wel met zijn pasje betreden. Ook MS NOW meldt dat sommige verslaggevers geen toegang kregen.

Volgens Politico werd de permanente toegangspas van een verslaggever ingenomen, maar zei een agent van de Secret Service dat hij wellicht een tijdelijke dagpas zou kunnen aanvragen.

Ongrondwettelijk

President Donald Trump kondigde afgelopen vrijdag aan dat de media niet meer welkom waren in het Witte Huis. CNN, MS NOW en Politico stapten daarop naar de rechter. Deze gaf donderdagochtend aan dat het besluit van Trump waarschijnlijk ongrondwettelijk is, en oordeelde dat het verbod veertien dagen niet mag worden uitgevoerd terwijl de zaak verder wordt behandeld.

De Chinese leider Xi Jinping is op staatsbezoek in de VS en bezoekt donderdag het Witte Huis. Normaal gesproken zou dit bezoek gefilmd worden door een van de grote televisienetwerken als CNN, Fox News en ABC. Zij delen de verantwoordelijkheid voor het filmen van de president en verdelen dit werk in een tv-pool. Uit solidariteit met CNN en de andere mediaorganisaties hebben de grote omroepen dit werk tijdelijk neergelegd. Volgens de planning moet CNN het bezoek donderdagavond volgen. Het is onduidelijk of dit ook zal gebeuren.

Het Witte Huis heeft volgens CNN niet duidelijk gemaakt waarom de journalisten de toegang nog steeds wordt geweigerd.