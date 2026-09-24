Klein verlies AEX in afwachting uitkomst gesprekken Trump en Xi

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met verlies de handel uitgegaan. Daarmee volgt de graadmeter van hoofdfondsen de tendens in de rest van Europa. Beleggers hebben speciale aandacht voor de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Beleggers houden daarnaast de stijgende olieprijzen in de gaten.

De wereldleiders spreken onder meer over exportbeperkingen, zeldzame aardmetalen, AI, Taiwan en de Iranoorlog. De chipbedrijven zullen de ontmoeting tussen Trump en Xi met speciale aandacht volgen, omdat er ook wordt gesproken over de exportbeperkingen voor geavanceerde chips.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,1 procent lager op 1106,84 punten. Besi, ASMI en ASML noteerden bij het slot van de beurs verliezen tot 2,1 procent. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, daalde 1,3 procent op 1083,87 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs noteerden verliezen tot 0,6 procent.