Amerikaanse regering keurt raketverkoop aan Oekraïne goed

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft goedkeuring gegeven voor de verkoop van vijfhonderd Patriot-raketten aan Oekraïne. Volgens Washington moet er zo'n 2,1 miljard dollar (1,9 miljard euro) gemoeid zijn met de deal, die wordt betaald door bondgenoten van Oekraïne.

Het gaat om geavanceerde PAC-3-raketten, die afgeschoten worden met Patriot-luchtverdedigingssystemen. Oekraïne heeft al maanden last van tekorten aan dat soort raketten en kan daardoor minder Russische luchtaanvallen onderscheppen. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vallen er daardoor meer burgerdoden.

De raketten worden geproduceerd door Lockheed Martin. Volgens het ministerie moet Oekraïne nu nog met dat bedrijf praten om de koopovereenkomst af te ronden.

Het geld komt onder meer uit donaties van Canada, Duitsland en Noorwegen en de lening die Oekraïne heeft gekregen van de EU. De VS doneren sinds het aantreden van Donald Trump geen wapens en geld meer direct aan Oekraïne.