Shakira verplaatst optreden bij piramides van Gizeh om veiligheid

Shakira heeft haar show bij de piramides van Gizeh in Egypte uitgesteld, "vanwege de huidige omstandigheden in de regio". De Colombiaanse zangeres schrijft op Instagram dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft, en dat haar concert van 28 november daarom wordt verplaatst naar 2 april 2027.

Het concert in Caïro zou het laatste zijn van de wereldtournee van Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. De tournee, die in februari 2025 begon in Rio de Janeiro, bracht al ruim 534 miljoen dollar op. De zangeres gaf onder andere dertien concerten in Madrid. "Ik beloof jullie dat het het wachten meer dan waard zal zijn", schrijft Shakira op Instagram.

Egypte is een buurland van Israël en ligt dicht bij Saudi-Arabië. Het land, dat beschikt over een van de grootste legers in de regio, kan de komende tijd een grotere rol krijgen in het conflict tussen Saudi-Arabië en de Houthi's. Het Egyptische parlement gaf maandag toestemming om Saudi-Arabië militair te steunen tegen aanvallen van de Houthi's. President Abdel Fattah al-Sisi had het parlement daar een week eerder om gevraagd.