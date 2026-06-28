Araghchi: Iran blijft verantwoordelijk voor Straat van Hormuz

BAGHDAD (ANP/RTR) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zei tijdens een bezoek aan Irak dat Iran verantwoordelijk blijft voor de Straat van Hormuz. Als onderdeel van een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten moest die belangrijke zeestraat open, maar de afgelopen dagen werden opnieuw aanvallen op schepen gemeld.

De Verenigde Staten voerden daarop vergeldingsaanvallen uit op Iran, waarna Iran Amerikaanse doelen in de regio aanviel. Koeweit zei twee ballistische raketten te hebben onderschept en in Bahrein zou een huis beschadigd zijn geraakt door de aanvallen.

Geen enkele andere partij gaat over het heropenen van de Straat van Hormuz, zei Araghchi. Als landen dit wel proberen zou dit de situatie alleen maar verergeren en het openen van de zeestraat vertragen.

Araghchi zei ook dat het vertrek van Israël uit bezette gebieden in Libanon onderdeel is van het akkoord. Hij zei te betreuren dat Israël nog altijd doorgaat met het aanvallen van Libanon, meldt Al Jazeera.