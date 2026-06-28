Drake zet fortuin in op volgende Canadese WK-overwinning

Drake heeft weer eens een enorme hoeveelheid geld ingezet bij een sportweddenschap. De rapper heeft dit keer 770.000 dollar (zo'n 675.000 euro) op het spel gezet door te wedden dat Canada van Zuid-Afrika wint in de tweede ronde van het WK voetbal.

De Canadese artiest deelde zondag een screenshot van zijn inzet op Instagram. Als Canada een ronde verder komt, krijgt Drake 1 miljoen dollar (bijna 878.000 euro) uitgekeerd.

Drake staat erom bekend dat hij veel geld inzet op sportweddenschappen en die ook vaak verliest. Fans noemen dat ook wel de vloek van Drake. In de reacties op zijn bericht zijn zijn volgers er dan ook van overtuigd dat Zuid-Afrika naar de achtste finales gaat.