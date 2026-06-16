Araghchi: vanaf vrijdag gesprekken definitief akkoord VS en Iran

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De gesprekken over een vredesakkoord met de VS gaan waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland van start, meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Seyed Abbas Araghchi. Dat is ook de dag dat de tijdelijke overeenkomst tussen de landen officieel van kracht moet gaan.

De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat het akkoord tussen Iran en de VS al elektronisch is ondertekend. Vrijdag vindt dan een ondertekeningsceremonie plaats in het Zwitserse Genève. Daarna gaan volgens Araghchi de gesprekken van start.

De buitenlandminister waarschuwt wel dat elke Israëlische aanval op Libanon of voortdurende aanwezigheid op Libanees grondgebied vanaf nu een schending van het tijdelijke akkoord is. "Naar onze mening zijn de twee partijen bij dit memorandum de VS en Israël aan de ene kant, en Iran en Hezbollah aan de andere kant."